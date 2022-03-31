Минобороны России: на Украину было доставлено более 6,7 тысячи тонн гуманитарных грузов

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что с 2 марта на Украину было доставлено более 6,7 тыс. тонн гуманитарных грузов.
Минобороны России: на Украину было доставлено более 6,7 тысячи тонн гуманитарных грузов
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 6769,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 709 гуманитарных акций, в том числе за истёкшие сутки — шесть в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 248 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов», — сказал он.

Ранее российские военные привезли около 30 тонн гумпомощи жителям населённых пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области.

30 марта российские военнослужащие доставили новую партию гуманитарной помощи жителям Херсона.

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