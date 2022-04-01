Первого секретаря посольства России в Софии объявили персоной нон грата

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Первый секретарь посольства России в Софии объявлен МИД Болгарии персоной нон грата. Об этом сообщил российский советник-посланник Филипп Воскресенский.
Первого секретаря посольства России в Софии объявили персоной нон грата
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«В пятницу вечером был вызван в МИД Болгарии, где получил ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря нашего дипломатического представительства, который, по заявлениям болгарской стороны, якобы занимался деятельностью, несовместимой со своим дипломатическим статусом. Никаких доказательств нам не предоставили», — приводит его слова ТАСС.

Воскресенский отметил, что дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов.

Ранее болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

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