В Германии прокуратура обвинила бывшего офицера бундесвера в шпионаже в пользу России

Федеральная прокуратура Германии обвинила бывшего офицера бундесвера в запасе в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Федеральная прокуратура выдвинула обвинения... против немецкого гражданина Ральфа Г. В отношении обвиняемого есть достаточные основания подозревать, что он работал на иностранную разведывательную службу против интересов Федеративной Республики Германия и против страны — члена НАТО», — говорится в материале.

По данным прокуратуры, он возглавлял окружной штаб связи и передавал российской разведывательной службе информацию из публичных и конфиденциальных источников.

В январе Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России.