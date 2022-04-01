В Германии прокуратура обвинила бывшего офицера бундесвера в шпионаже в пользу России
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«Федеральная прокуратура выдвинула обвинения... против немецкого гражданина Ральфа Г. В отношении обвиняемого есть достаточные основания подозревать, что он работал на иностранную разведывательную службу против интересов Федеративной Республики Германия и против страны — члена НАТО», — говорится в материале.
По данным прокуратуры, он возглавлял окружной штаб связи и передавал российской разведывательной службе информацию из публичных и конфиденциальных источников.
В январе Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России.