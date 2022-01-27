Прокуратура Германии предъявила обвинение россиянину по делу о шпионаже

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Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России.
Прокуратура Германии предъявила обвинение россиянину по делу о шпионаже
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В сообщении говорится, что до ареста по данному делу в июне 2021 года Ильнур Н. работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии.

«Не позднее осени 2019 года российская служба внешней разведки связалась с обвиняемым, который согласился сотрудничать со спецслужбами», — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что интерес спецслужбы касался разработки европейской ракеты-носителя «Ариан».

21 июня 2021 года стало известно, что правоохранительные органы Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже.

По данным ведомства, он работал на естественно-научной кафедре одного из университетов ФРГ и минимум три раза встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы.

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