Le Monde: отказ от российских энергоносителей обойдётся каждому французу в €54 в год

Во Франции посчитали, во сколько обойдётся европейцам полный отказ от российских энергоресурсов.

Об этом пишет Le Monde.

Как выяснилось, в краткосрочной перспективе замена российских энергоносителей на другие в среднем будет стоить каждому жителю ЕС €227 в год.

Однако, как уточняет издание, существуют заметные различия между странами.

Например, в Литве потребление каждого жителя сократится на €1745 в год. В Словении — на €716, в Болгарии — на €563, в Финляндии — на €440, в Чехии — на €331, в Эстонии — на €238, в Латвии — на €226, в Венгрии — на €200, на Кипре — на €200 и в Швеции — на €153. Германия будет только 11-й страной в рейтинге наиболее пострадавших от этого эмбарго: покупательная способность каждого её жителя снизится на €125 в год.

Франция занимает 20-е место с показателем €54 на каждого француза.



Примечательно, что за счёт замещения и перераспределения видов деятельности некоторые европейские страны выиграют от введения эмбарго, например, Люксембург (+€110), Ирландия (+€37) и Дания (+€12).

Подробнее — в материале ИноТВ.