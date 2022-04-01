В Японии заявили о неуместности прогнозирования условий отмены санкций против России

Япония считает, что на данный момент неуместно давать прогнозы по условиям отмены санкций против России, заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

«Я не думаю, что сейчас уместно давать какие-либо прогнозы на этот счёт», — приводит ТАСС ответ Хаяси на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Токио.

Он добавил, что Япония продолжит требовать от России прекращения военной операции на территории Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.

Кроме того, власти Японии ввели новые санкционные меры в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, а также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.