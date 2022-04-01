В Японии заявили о неуместности прогнозирования условий отмены санкций против России
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«Я не думаю, что сейчас уместно давать какие-либо прогнозы на этот счёт», — приводит ТАСС ответ Хаяси на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Токио.
Он добавил, что Япония продолжит требовать от России прекращения военной операции на территории Украины.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.
Кроме того, власти Японии ввели новые санкционные меры в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, а также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.