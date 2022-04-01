Медведев предложил расширить список запрещённых к ввозу продуктов из недружественных стран

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещённых к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран.
Медведев предложил расширить список запрещённых к ввозу продуктов из недружественных стран
  • РИА Новости

Об этом Медведев написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, с учётом введённых Западом санкций, в рамках продовольственной безопасности Россия не будет поставлять продукты и сельскохозяйственную продукцию недружественным странам.

«И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить)», — сказал он.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза.

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