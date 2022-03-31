Совет ООН по правам человека осудил принятие односторонних санкций

Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 49-й сессии в Женеве призвал государства прекратить принятие односторонних санкций, осудив их использование в качестве средства политического и экономического давления.

Как сообщает ТАСС, за соответствующую резолюцию проголосовали 27 стран из 47, в том числе Россия, Китай и Индия, тогда как 14 государств, включая США, страны Евросоюза, Великобританию и Украину, выступили против, а шесть делегаций при голосовании воздержались.

В резолюции говорится, что СПЧ решительно осуждает продолжающееся одностороннее применение «некоторыми державами» санкций «в качестве средства давления, в том числе политического и экономического», с целью воспрепятствовать осуществлению странами «права свободно и самостоятельно принимать решения».

Совет «настоятельно призывает все государства прекратить принятие, сохранение или осуществление» не соответствующих международному праву и Уставу ООН «односторонних принудительных мер», включая меры «с экстерриториальными последствиями, которые создают препятствия для торговых отношений».

В резолюции говорится, что действующие односторонние санкции должны быть отменены, поскольку они противоречат Уставу ООН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций против российской стороны.