Госдеп США вновь призвал американцев покинуть Россию и Украину
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«Мы серьёзно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищённость во время путешествий или пребывания вне Соединённых Штатов…. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», — цитирует его ТАСС.
Ранее Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам написать завещание перед поездкой на Украину.