Госдеп США вновь призвал американцев покинуть Россию и Украину

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские граждане, находящиеся на территории России и Украины, должны покинуть эти страны.

«Мы серьёзно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищённость во время путешествий или пребывания вне Соединённых Штатов…. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», — цитирует его ТАСС.

Ранее Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам написать завещание перед поездкой на Украину.