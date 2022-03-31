Госдеп США вновь призвал американцев покинуть Россию и Украину

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Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские граждане, находящиеся на территории России и Украины, должны покинуть эти страны.
Госдеп США вновь призвал американцев покинуть Россию и Украину
  • © AP Photo / J. Scott Applewhite

«Мы серьёзно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищённость во время путешествий или пребывания вне Соединённых Штатов…. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», — цитирует его ТАСС.

Ранее Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам написать завещание перед поездкой на Украину.

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