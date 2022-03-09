Госдеп США рекомендовал американцам составить завещание перед поездкой на Украину

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам написать завещание перед поездкой на Украину.

«Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, но решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой... составить завещание», — говорится в рекомендациях на сайте Госдепа.

В ведомстве также посоветовали предоставить медицинскому учреждению образцы своей ДНК, обсудить вопросы опеки над детьми и ухода за домашними животными.

Ранее Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть российскую территорию.