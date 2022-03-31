Путин заявил, что Россия не намерена «закрываться» от зарубежных стран

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна не собирается отказываться от сотрудничества с зарубежными компаниями, но Россия должна ответить на недружественные шаги со стороны Запада.
Путин заявил, что Россия не намерена «закрываться» от зарубежных стран
  • РИА Новости

«Российские компании в полном объёме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», — приводит его слова пресс-служба Кремля во время совещания по авиационной промышленности.

Путин отметил, что прежнего взаимодействия с бывшими партнёрами в ближайшее время ожидать не стоит.

«Мы не собираемся ни от кого закрываться и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что антироссийские санкции со стороны Запада были подготовлены заранее, они являются платой за независимость и свободу России.

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