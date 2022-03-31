Путин заявил, что Россия не намерена «закрываться» от зарубежных стран
- РИА Новости
«Российские компании в полном объёме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», — приводит его слова пресс-служба Кремля во время совещания по авиационной промышленности.
Путин отметил, что прежнего взаимодействия с бывшими партнёрами в ближайшее время ожидать не стоит.
«Мы не собираемся ни от кого закрываться и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что антироссийские санкции со стороны Запада были подготовлены заранее, они являются платой за независимость и свободу России.