Путин спрогнозировал новую волну миграции в Европу

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Президент России Владимир Путин заявил, что, вероятно, за продовольственным кризисом последует новый — волна миграции, прежде всего в Европу.
Путин спрогнозировал новую волну миграции в Европу
  • © РИА Новости / Андрей Горшков

«Кстати говоря, за продовольственным кризисом последует ещё один неизбежно, ещё одна волна миграции, в том числе и прежде всего — в европейские страны», — отметил он.

Вместе с этим Путин отметил, что Западом постоянно принимаются всё новые решения, которые приводят к разрыву производственных связей и усилению неравенства.

«А в беднейших странах, я уже сейчас сказал об этом, — к трагедии массового голода», — подчеркнул российский лидер.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Россию уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.

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