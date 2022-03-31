Россия и Бельгия сохранят открытыми дипканалы после высылки дипломатов

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Несмотря на высылку российских дипломатов, Москва и Брюссель сохранят открытыми каналы дипломатического диалога, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Бельгии Александр Токовинин.
Россия и Бельгия сохранят открытыми дипканалы после высылки дипломатов
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Savostianov/NurPhoto

«На этот недружественный шаг (высылку российских дипломатов. — RT) будет дан адекватный ответ... Но и в то же время надо отметить, что было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД Бельгии заявили, что 21 российский дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.

Токовинин назвал соответствующее решение полностью необоснованным.

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