Россия и Бельгия сохранят открытыми дипканалы после высылки дипломатов
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«На этот недружественный шаг (высылку российских дипломатов. — RT) будет дан адекватный ответ... Но и в то же время надо отметить, что было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в МИД Бельгии заявили, что 21 российский дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.
Токовинин назвал соответствующее решение полностью необоснованным.