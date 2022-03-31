Россия получила от Турции сигнал о возможности организации встречи Лаврова и Кулебы
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Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Мы такой сигнал от Турции получили», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от контактов, но они должны быть подготовленными и содержательными.
Ранее Лавров прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. По его словам, российская сторона расценивает результаты состоявшейся встречи как позитивное продвижение вперёд.