Лавров назвал переговоры в Стамбуле делегаций России и Украины продвижением вперёд

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле.

«Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперёд. Это ещё не окончательный результат», — сказал министр журналистам на полях Третьей конференции глав МИД стран — соседей Афганистана.

Глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский ранее отметил, что Украина на переговорах в Стамбуле заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых настаивала Россия на протяжении последних лет.