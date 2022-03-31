Депутат Госдумы попросил посла США ответить на вопрос, состоял ли Байден на учёте в психдиспансере

Зампред Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев подготовил депутатский запрос, в котором попросил посла США ответить на вопрос, состоял ли американский президент Джо Байден на учёте в психиатрической больнице.

«Байден несёт какую-то чушь по отношению к нашей стране, оскорбляет нашего президента... Я подготовил депутатский запрос, где попросил посла США ответить на вопрос, состоял ли Байден когда-либо на учёте в психдиспансере», — заявил Саралиев в стриме «Летучка».

По словам депутата, складывается впечатление, что в США «собралась группа полных идиотов, которые несут чушь собачью».

Ранее Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине, назвав российского лидера «мясником».

Также журнал The Atlantic писал, что президенту США надлежит внимательнее следить за своими публичными заявлениями, особенно в свете украинского кризиса, так как недавние слова главы государства о Путине заставили сотрудников аппарата американского президента «биться головой об стол».