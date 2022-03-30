МИД Словакии принял решение сократить штат сотрудников российского посольства

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В МИД Словакии сообщили, что число сотрудников российского посольства в Братиславе будет сокращено. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Виталий Житнюк.
МИД Словакии принял решение сократить штат сотрудников российского посольства
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«Могу подтвердить, что в среду в МИД Словакии был вызван посол России в Братиславе Игорь Братчиков, которому было сообщено, что решением МИД республики численность посольства РФ в Братиславе будет сокращена», — приводит РИА Новости его слова.

Житнюк добавил, что число сокращаемых российских дипломатов на данный момент уточняется.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

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