Политобозреватель Уэббер: решения Британии против России не в интересах общественности

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Политический обозреватель Энтони Уэббер осудил антироссийскую истерию в правительстве Британии и выразил мнение, что там не задумывались о последствиях новых санкций против России.

«Никто не сказал: «А какими последствиями введение санкций в отношении России обернётся для Великобритании?» Никто не подумал, насколько это ударит по британским гражданам», — сказал эксперт RT.

По мнению Уэббера, общественность столкнулась с «прискорбной ситуацией», когда британская официальная «так называемая оппозиция» присоединилась к антироссийской истерии.

«И были приняты многие политические решения, которые, честно скажем, не отвечают интересам общественности. Эти меры направлены, помимо прочего, на поставки Украине колоссальных объёмов оружия, что может способствовать лишь дальнейшему конфликту и нарушению (нормальной жизни. — RT). Думаю, что сейчас большинству западных стран необходимо сосредоточиться на установлении на Украине мира, а вливая в конфликт вооружения, мира не принесёшь», — заключил он.

По мнению научного сотрудника Гамбургского университета Биджана Тавассоли, Европа ввела антироссийские санкции по указке США.

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