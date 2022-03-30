Норвегия поставила Украине ещё 2 тысячи противотанковых гранатомётов
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- © Ukrainian Defense Ministry / Handout/Anadolu Agency
«Правительство направило Украине ещё порядка 2 тыс. противотанковых гранатомётов M72», — цитирует ТАСС пресс-службу норвежского кабмина.
Отмечается, что ранее Норвегия направила Украине защитные средства и около 2 тыс. единиц противотанкового оружия.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получаемую от Запада военную помощь Украина тратит за 20 часов.