Норвегия поставила Украине ещё 2 тысячи противотанковых гранатомётов

Правительство Норвегии сообщило о поставке Украине ещё 2 тыс. противотанковых гранатомётов.

«Правительство направило Украине ещё порядка 2 тыс. противотанковых гранатомётов M72», — цитирует ТАСС пресс-службу норвежского кабмина.

Отмечается, что ранее Норвегия направила Украине защитные средства и около 2 тыс. единиц противотанкового оружия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получаемую от Запада военную помощь Украина тратит за 20 часов.