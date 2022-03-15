Зеленский: получаемую от Запада военную помощь Украина тратит за 20 часов
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«Объём, который вы даете… в неделю, мы используем за 20 часов... На каждого человека — 20—30 их людей, на один наш танк — 100 их», — сказал он, выступая по видеосвязи на встрече глав государств Объединённого экспедиционного корпуса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Голландия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.
По словам Зеленского, Украине жизненно необходимы самолёты.