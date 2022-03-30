Австрия заявила о наличии чрезвычайного плана на случай остановки поставок газа из России

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна имеет многоуровневый чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из России.

«Да, разумеется, чрезвычайный план есть. Он многоуровневый. Мы уже начали стратегическое пополнение запасов», — цитирует его ТАСС.

По словам Бруннера, австрийский регулятор и министр энергетики следят за развитием событий и анализируют ситуацию на рынке энергоносителей.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что немецкие власти запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.