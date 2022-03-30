Австрия заявила о наличии чрезвычайного плана на случай остановки поставок газа из России

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Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна имеет многоуровневый чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из России.
Австрия заявила о наличии чрезвычайного плана на случай остановки поставок газа из России
  • globallookpress.com

«Да, разумеется, чрезвычайный план есть. Он многоуровневый. Мы уже начали стратегическое пополнение запасов», — цитирует его ТАСС.

По словам Бруннера, австрийский регулятор и министр энергетики следят за развитием событий и анализируют ситуацию на рынке энергоносителей.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что немецкие власти запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа. 

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