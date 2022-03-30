Австрия заявила о наличии чрезвычайного плана на случай остановки поставок газа из России
- globallookpress.com
«Да, разумеется, чрезвычайный план есть. Он многоуровневый. Мы уже начали стратегическое пополнение запасов», — цитирует его ТАСС.
По словам Бруннера, австрийский регулятор и министр энергетики следят за развитием событий и анализируют ситуацию на рынке энергоносителей.
Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что немецкие власти запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.