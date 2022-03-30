Бывший премьер Польши Туск допустил существенный рост цен на хлеб в стране

Стоимость хлеба в Польше к концу этого года может существенно вырасти, высказал мнение бывший премьер-министр страны Дональд Туск.

«Очень беспокоит то, что хлеб — причём самый дешёвый — к концу этого года может стоить даже 10 злотых (около $2,5). Волосы встают дыбом на голове от этого... Ведь мы отдаём себе отчёт в том, что он значит везде для всех без исключения поляков и полек», — сказал он в эфире радиостанции Polsat News.

Как пишет ТАСС, в настоящее время стоимость обычного батона хлеба массой 0,5 кг в Польше колеблется в районе 2,2—2,6 злотых.

Туск призвал правительство организовать поддержку польских производителей сельскохозяйственной продукции.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с ценами на хлеб.