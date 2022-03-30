Лавров и глава МИД Пакистана обсудили строительство газопровода «Пакистанский поток»
- Gettyimages.ru
- © onurdongel
Встреча прошла на полях Третьей конференции глав МИД стран — соседей Афганистана в китайском городе Туньси.
Стороны обсудили актуальную международную и региональную проблематику.
Они выразили готовность к наращиванию многопланового двустороннего взаимодействия.
«В качестве приоритетных задач определены увеличение товарооборота и реализация ряда проектов в энергетической сфере, включая строительство газопровода «Пакистанский поток», — заявили в российском Министерстве иностранных дел.
Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что пропускная способность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд куб. м в год.