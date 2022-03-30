Посол Сирии заявил о готовности САР обсуждать с Россией взаиморасчёты в рублях

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад в беседе с ТАСС заявил о готовности Сирийской Арабской Республики обсуждать с Россией взаиморасчёты в рублях.

«Сирия сотрудничает с Россией таким образом, чтобы это служило интересам обеих сторон, в том числе и в финансовой сфере. И этот вопрос, конечно, нужно обсуждать в техническом ключе между специалистами обеих сторон», — ответил он на вопрос, обсуждают ли стороны взаиморасчёты в нацвалютах.

Хаддад подчеркнул, что «Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара». Также дипломат отметил, что с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель.

Ранее Хаддад заявил, что сирийская сторона заинтересована в расширении сотрудничества с ЛНР и ДНР и изучает вопрос их официального признания.