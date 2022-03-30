В Сирии заявили о необходимости изучить вопрос признания ЛНР и ДНР

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что сирийская сторона заинтересована в расширении сотрудничества с ЛНР и ДНР и изучает вопрос их официального признания.

«Сирия сотрудничает с двумя республиками на благо народов и готова расширять это сотрудничество, если оно отвечает общим интересам, а вопрос официального признания остаётся вопросом, требующим дальнейшего изучения и координации между двумя сторонами», — сказал он ТАСС.

По его словам, в конце прошлого года во время визита в Дамаск российской парламентской делегации, в состав которой также вошли представители ДНР, президент Сирии Башар Асад объявил о готовности признать республику Донбасса «и было решено начать с ней налаживание отношений».

Ранее в сирийской Латакии состоялась массовая акция в поддержку российской спецоперации на Украине. Участники прошли маршем с российскими и сирийскими флагами под гимн России.