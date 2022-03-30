Посольство России потребовало привлечь к ответственности осквернивших мемориал в Берлине

Посольство России в Германии потребовало найти и привлечь к ответственности преступников, виновных в осквернении советского воинского мемориала в берлинском районе Тиргартен.

«Возмущены выходкой, произошедшей в ночь с 29 на 30 марта 2022 года, в ходе которой советские танки, входящие в архитектурный ансамбль всемирно известного мемориала в берлинском районе Тиргартен, были накрыты чехлами в цветах украинского флага. Рассматриваем данное происшествие как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Последствия акции были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов», — говорится в заявлении дипмиссии в Telegram.

Отмечается, что посольство направило ноту в МИД ФРГ с указанием на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

«Потребовали найти и привлечь виновных к ответственности», — добавили в посольстве.

Ранее посольство России направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника русскому адмиралу Фёдору Ушакову на Корфу.