Итальянские фермеры рассказали об ущербе из-за антироссийских санкций

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Итальянские фермеры заявили, что из-за роста цен на топливо и приостановки поставок сырья с Украины и России они оказались на грани разорения.

«От ситуации, в которой производственные расходы равнялись доходам, мы перешли к нынешней, когда работаем практически в убыток. Сейчас на питание молочной коровы требуется около €10 в день. Для сравнения: год назад было €7. Из-за этого многие компании решили сократить численность животных, так как больше не могут справляться с затратами на содержание их всех», — заявил член сельхозсовета Маттео Фой.

Ряду компаний в Италии пришлось сократить производство или закрыть бизнес.

Ранее экономист Ричард Вернер в интервью RT рассказал об ущербе европейской экономике из-за заявлений об отказе от поставок энергоносителей из России.

По его словам, европейцы переплачивают за бензин одновременно из-за антироссийских санкций и повышения топливного налога.

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