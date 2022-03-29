В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы магазинов компании в России
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«На фоне последних сообщений из России мы хотели бы ещё раз чётко заявить, что все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми в долгосрочной перспективе», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее начальник отдела закупок компании Максим Суравегин сообщил о намерении OBI возобновить работу всех российских магазинов на следующей неделе.
В 27 хозяйственных магазинах сети, работавших на территории России, трудились 4,9 тыс. сотрудников.