В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы магазинов компании в России

Компания OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«На фоне последних сообщений из России мы хотели бы ещё раз чётко заявить, что все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми в долгосрочной перспективе», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее начальник отдела закупок компании Максим Суравегин сообщил о намерении OBI возобновить работу всех российских магазинов на следующей неделе.

В 27 хозяйственных магазинах сети, работавших на территории России, трудились 4,9 тыс. сотрудников.