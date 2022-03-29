RTBF: власти Бельгии высылают из страны 21 российского дипломата
Власти Бельгии приняли решение о высылке из страны 21 российского дипломата. Об этом информирует телеканал RTBF.
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По его данным, дипломатов высылают «за шпионаж или угрозу безопасности страны».
Ранее глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.
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