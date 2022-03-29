Песков: Абрамович не является официальным членом делегации на переговорах с Украиной

Российский бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом делегации на переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Абрамович задействован в обеспечении определённых контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации», — сказал он в ходе общения с журналистами.

Песков отметил, что Роман Абрамович присутствует с российской стороны на переговорах в Стамбуле. Он также напомнил, что делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Абрамович принимал участие в организации переговоров России и Украины на начальном этапе.

Также стало известно, что российский бизнесмен перед началом диалога российской и украинской делегаций в Стамбуле встретился во дворце Долмабахче с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.