Абрамович встретился с президентом Турции Эрдоганом перед переговорами России и Украины

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Российский бизнесмен Роман Абрамович перед началом переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле встретился во дворце Долмабахче с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Абрамович встретился с президентом Турции Эрдоганом перед переговорами России и Украины
  • globallookpress.com
  • © Depo Photos/Keystone Press Agency

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Абрамович принимал участие в организации переговоров России и Украины на начальном этапе.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле начались переговоры России и Украины.

Эрдоган выразил надежду, что результаты встречи «будут во благо всему человечеству».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на результат по итогам следующих переговоров с Украиной.

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