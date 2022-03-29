Абрамович встретился с президентом Турции Эрдоганом перед переговорами России и Украины
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Абрамович принимал участие в организации переговоров России и Украины на начальном этапе.
29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле начались переговоры России и Украины.
Эрдоган выразил надежду, что результаты встречи «будут во благо всему человечеству».
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на результат по итогам следующих переговоров с Украиной.