Абрамович встретился с президентом Турции Эрдоганом перед переговорами России и Украины

Российский бизнесмен Роман Абрамович перед началом переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле встретился во дворце Долмабахче с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Абрамович принимал участие в организации переговоров России и Украины на начальном этапе.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле начались переговоры России и Украины.

Эрдоган выразил надежду, что результаты встречи «будут во благо всему человечеству».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на результат по итогам следующих переговоров с Украиной.