Эрдоган обратился к прибывшим на переговоры делегациям России и Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к российской и украинской делегациям в преддверии переговоров призвал их установить режим прекращения огня.
Эрдоган обратился к прибывшим на переговоры делегациям России и Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Chris McGrath

Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий лидер заявил, что ситуация на Украине «глубоко огорчает Турцию».

Он отметил готовность Анкары оказать всю необходимую поддержку для упрощения работы переговорщиков.

Ранее Эрдоган подтвердил, что переговоры российской и украинской делегаций пройдут во дворце Долмабахче в Стамбуле в 10:30 мск 29 марта.

В связи с этим около дворца усилили меры безопасности, на крышах домов вокруг дежурят снайперы.

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