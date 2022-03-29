Экономист Расмус: США санкциями намерены выдавить Россию с европейского рынка

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Доцент кафедры экономики и политики Калифорнийского колледжа Св. Марии Джек Расмус заявил, что целью санкционной политики США является выдавливание России с европейского рынка.

«Хороший пример — это, конечно, газ. Европейцам придётся платить намного больше за сжиженный природный газ из США, если и когда тот будет для них доступен», — сказал Расмус в разговоре с RT.

По его словам, от продолжающейся конфронтации ЕС потеряет намного больше чем США.

Он выразил мнение, что долго санкции Европы не продержатся.

Ранее экономист Ричард Вернер в беседе с RT высказался об ухудшении ситуации с топливом на европейском рынке из-за антироссийских санкций. 

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