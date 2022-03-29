Экономист Расмус: США санкциями намерены выдавить Россию с европейского рынка
«Хороший пример — это, конечно, газ. Европейцам придётся платить намного больше за сжиженный природный газ из США, если и когда тот будет для них доступен», — сказал Расмус в разговоре с RT.
По его словам, от продолжающейся конфронтации ЕС потеряет намного больше чем США.
Он выразил мнение, что долго санкции Европы не продержатся.
Ранее экономист Ричард Вернер в беседе с RT высказался об ухудшении ситуации с топливом на европейском рынке из-за антироссийских санкций.