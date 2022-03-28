Во Франции житель высказал Макрону недовольство из-за роста цен

Во французском Дижоне местный житель высказал президенту Франции Эммануэлю Макрону недовольство из-за роста цен. Видео распространили французские СМИ.

Он попросил объяснить Макрона, почему цена за топливо выросла на 30 центов за два дня.

Также мужчина попросил президента Франции объяснить, что будет, если российский лидер Владимир Путин решит «перекрыть газовый кран».

«Что тогда? Легко сказать: «Снизьте температуру в ваших домах на два-три градуса». Но я это уже сделал, не дожидаясь, что кто-то мне это скажет», — заявил он.

Кроме того, он попросил рассказать, «как можно заправить топливом бак, если это стоит €140», назвав данную ситуацию «чудовищной».

«У меня была зарплата, которая мне позволяла жить достойно. Я мог откладывать деньги, мог поехать в отпуск. Сегодня это уже невозможно. Теперь я малоимущий работник!» — возмутился дижонец.

Ранее Министерство экологии страны сообщило, что цены на топливо в стране на прошлой неделе выросли в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки.