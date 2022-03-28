Во Франции заявили, что цены на топливо в стране поднялись до исторически высокого уровня

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Цены на топливо во Франции на прошлой неделе выросли в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки.
Во Франции заявили, что цены на топливо в стране поднялись до исторически высокого уровня
  • Gettyimages.ru
  • © Chesnot

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Министерства экологии страны.

По официальным данным, за последние семь дней стоимость дизельного топлива в среднем выросла на 14 центов, достигнув €2,1165 за 1 л (неделей ранее — €1,9755 за 1 л), цена бензина SP95 достигла €1,9670 за 1 л (неделей ранее он стоил €1,9334 за 1 л), а бензин Super SP95 подорожал до €2,0042 (неделей ранее его стоимость составляла €1,9737 за 1 л).

Отмечается, что с 21 марта цены на топливо впервые начали снижаться после стремительного роста с начала года, который усугубился в конце февраля из-за событий на Украине.

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