ЕС расширил действие санкций в отношении России за счёт «правила 50%»
- Gettyimages.ru
- © code6d
Об этом пишет РБК.
Как отмечается, «компания, большинство акций которой совокупно принадлежит двум или более подсанкционным лицам, даже если ни один из них не владеет более 50%, считается находящейся под санкциями».
В ЕК уточнили, что в случае, если одно подсанкционное лицо владеет 30% бизнеса, а другое — 25%, то вся компания будет находиться в том же статусе, что и находящаяся под контролем одного санкционного лица.
15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.
Италия заморозила активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более €800 млн.