ЕС расширил действие санкций в отношении России за счёт «правила 50%»

Короткая ссылка
Еврокомиссия объявила о начале применения так называемого правила 50% в отношении санкций против России, что означает расширение антироссийских ограничительных мер.
ЕС расширил действие санкций в отношении России за счёт «правила 50%»
  • Gettyimages.ru
  • © code6d

Об этом пишет РБК.

Как отмечается, «компания, большинство акций которой совокупно принадлежит двум или более подсанкционным лицам, даже если ни один из них не владеет более 50%, считается находящейся под санкциями».

В ЕК уточнили, что в случае, если одно подсанкционное лицо владеет 30% бизнеса, а другое — 25%, то вся компания будет находиться в том же статусе, что и находящаяся под контролем одного санкционного лица.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Италия заморозила активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более €800 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить