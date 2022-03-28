ЕС расширил действие санкций в отношении России за счёт «правила 50%»

Еврокомиссия объявила о начале применения так называемого правила 50% в отношении санкций против России, что означает расширение антироссийских ограничительных мер.

Об этом пишет РБК.

Как отмечается, «компания, большинство акций которой совокупно принадлежит двум или более подсанкционным лицам, даже если ни один из них не владеет более 50%, считается находящейся под санкциями».

В ЕК уточнили, что в случае, если одно подсанкционное лицо владеет 30% бизнеса, а другое — 25%, то вся компания будет находиться в том же статусе, что и находящаяся под контролем одного санкционного лица.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Италия заморозила активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более €800 млн.