РБК: Bloomberg с 3 апреля отключит клиентам из России доступ к терминалам
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Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.
Как отмечается, компаниям уже поступили уведомления об отключении терминала, однако в письменной форме их ещё не отправили — юридическая форма обговаривается.
Кроме того, под ограничения Bloomberg подпадут несколько российских банков, находящихся в западных санкционных списках.
По данным издания, эти меры вступят в силу с 3 апреля.
Ранее сообщалось, что музыкальный стриминговый сервис Spotify с апреля уйдёт из России.