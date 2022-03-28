РБК: Bloomberg с 3 апреля отключит клиентам из России доступ к терминалам

Информационное агентство Bloomberg приняло решение ограничить с 3 апреля доступ к своим терминалам для российских пользователей.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Как отмечается, компаниям уже поступили уведомления об отключении терминала, однако в письменной форме их ещё не отправили — юридическая форма обговаривается.

Кроме того, под ограничения Bloomberg подпадут несколько российских банков, находящихся в западных санкционных списках.

По данным издания, эти меры вступят в силу с 3 апреля.

Ранее сообщалось, что музыкальный стриминговый сервис Spotify с апреля уйдёт из России.