РБК: Bloomberg с 3 апреля отключит клиентам из России доступ к терминалам

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Информационное агентство Bloomberg приняло решение ограничить с 3 апреля доступ к своим терминалам для российских пользователей.
РБК: Bloomberg с 3 апреля отключит клиентам из России доступ к терминалам
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Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Как отмечается, компаниям уже поступили уведомления об отключении терминала, однако в письменной форме их ещё не отправили — юридическая форма обговаривается.

Кроме того, под ограничения Bloomberg подпадут несколько российских банков, находящихся в западных санкционных списках.

По данным издания, эти меры вступят в силу с 3 апреля.

Ранее сообщалось, что музыкальный стриминговый сервис Spotify с апреля уйдёт из России. 

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