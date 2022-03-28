Россия в качестве ответной меры высылает трёх сотрудников посольства Словакии, заявили в российском МИД.

«28 марта в МИД России был вызван посол Словацкой Республики в Российской Федерации Любомир Регак, которому объявлено, что российская сторона в качестве ответной меры на высылку в марте с. г. трёх сотрудников посольства России в Словакии приняла решение объявить персонами нон грата трёх дипломатов посольства Словакии в Москве», — говорится на сайте российского МИД.

Отмечается, что словацкие дипломаты должны покинуть Россию в течение 72 часов.

Главе словацкой дипмиссии был также заявлен решительный протест «в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию».

«Послу жёстко указано на недопустимость участившихся в последнее время случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии», — заявили в МИД России.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выполнить проверку по факту осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат советской армии в Словакии.

В СМИ сообщалось, что в ночь на 9 марта в словацком городе Свидник на границе с Украиной неизвестные осквернили памятник советскому воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат советской армии.