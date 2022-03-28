Le Figaro: виноделы во Франции жалуются на дефицит и рост цен

Французские виноделы жалуются на дефицит и рост цен. Как пишет Le Figaro, цена на топливо выросла почти вдвое, на картон — на 40%, а некоторые производители жалуются на отсутствие поддонов.

Один из них, Жан-Шарль Фурне, рассказывает, что за несколько месяцев себестоимость производства у него резко выросла. Даже бутылок сейчас не найти на рынке, а если они и продаются, то на 25% дороже, чем в конце 2021 года.

На столько же подорожали и удобрения.

Стефани Барус из Бордо тоже жалуется, что необходимые для производства вина товары либо задерживаются на этапе поставок, либо сильно дорожают, либо и то и другое.



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