РИА Новости: аэропорт в афганском Мазари-Шарифе заработал

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Аэропорт в северном афганском городе Мазари-Шарифе заработал, он будет полностью восстановлен при участии специалистов из Узбекистана к августу, сообщил РИА Новости представитель узбекистанского Министерства транспорта.
РИА Новости: аэропорт в афганском Мазари-Шарифе заработал
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«Идёт оказание содействия группой наших специалистов, которые помогают восстановить аэропорт Мазари-Шарифа. В принципе, аэропорт осуществляет приём воздушных судов», — сказал представитель ведомства.

Как уточнил собеседник, Ташкент подготовил 20 афганских специалистов по управлению воздушным движением в аэропорту.

В настоящее время идёт замена аэронавигационного оборудования.

«Это идёт в процессе, я думаю, что до 1 августа полностью восстановит свою работу», — добавил он.

В январе в Осло начались переговоры с представителями движения «Талибан»* по вопросу оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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