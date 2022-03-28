РИА Новости: аэропорт в афганском Мазари-Шарифе заработал

Аэропорт в северном афганском городе Мазари-Шарифе заработал, он будет полностью восстановлен при участии специалистов из Узбекистана к августу, сообщил РИА Новости представитель узбекистанского Министерства транспорта.

«Идёт оказание содействия группой наших специалистов, которые помогают восстановить аэропорт Мазари-Шарифа. В принципе, аэропорт осуществляет приём воздушных судов», — сказал представитель ведомства.

Как уточнил собеседник, Ташкент подготовил 20 афганских специалистов по управлению воздушным движением в аэропорту.

В настоящее время идёт замена аэронавигационного оборудования.

«Это идёт в процессе, я думаю, что до 1 августа полностью восстановит свою работу», — добавил он.

В январе в Осло начались переговоры с представителями движения «Талибан»* по вопросу оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.