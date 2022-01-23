В Норвегии начались переговоры с талибами об оказании гуманитарной помощи афганцам
- AP
Об этом информирует агентство Associated Press.
Делегацию талибов возглавляет министр иностранных дел Амир Хан Муттаки.
В ходе переговоров представители «Талибана» встретятся с правозащитниками из афганской диаспоры и борцами за права женщин.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о намерении наращивать помощь Афганистану через независимые организации.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.