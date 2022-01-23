В Норвегии начались переговоры с талибами об оказании гуманитарной помощи афганцам

В Осло начались переговоры с представителями движения «Талибан»* по вопросу оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана.

Об этом информирует агентство Associated Press.

Делегацию талибов возглавляет министр иностранных дел Амир Хан Муттаки.

В ходе переговоров представители «Талибана» встретятся с правозащитниками из афганской диаспоры и борцами за права женщин.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о намерении наращивать помощь Афганистану через независимые организации.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.