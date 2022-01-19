Помощник президента США Салливан рассказал о намерении США наращивать помощь Афганистану
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Об этом он заявил в интервью изданию Foreign Policy.
При этом Салливан выразил мнение, что прямое финансирование движения «Талибан»* не отвечает интересам афганского народа.
«Мы не верим, что простое выписывание карт-бланшей талибам, в то время как они не принимают меры по формированию инклюзивного и уважающего права (граждан. — RT) правительства, отвечает долгосрочным интересам народа Афганистана», — пояснил он.
В свою очередь, независимые организации превратят выделяемые средства «в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости» для афганцев, заключил Салливан.
Ранее в Белом доме заявили о намерении выделить Афганистану более $300 млн в качестве гуманитарной помощи.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.