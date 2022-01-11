В США заявили о намерении выделить Афганистану более $300 млн гумпомощи

Белый дом заявил, что Соединённые штаты намерены предоставить Афганистану более $300 млн в качестве гуманитарной помощи.

«Соединённые Штаты объявляют о новом пожертвовании на сумму более $308 млн в качестве гуманитарной помощи народу Афганистана», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Также США предоставят афганцам 1 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19 через механизм COVAX.

«Общее число (таким образом. — RT) составит 4,3 млн доз», — указано в пресс-релизе.

Ранее постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.