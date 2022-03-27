Политический обозреватель: Европа не задумывалась о последствиях санкций для себя

Политический обозреватель Энтони Уэббер в беседе с RT заявил, что европейские страны, в частности Великобритания, даже не задумывались о последствиях антироссийских санкций для них, когда вводили ограничения.

«Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций для самой Великобритании. Это касается и прочих европейских стран», — сказал он.

По его словам, в итоге последствиями ограничений стали протесты и демонстрации в Европе.

«Разумеется, в ряде государств Европы это привело к протестам. Думаю, в результате начнёт расти давление на правительства в первую очередь западных стран. Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьёзный рост повседневных расходов», — отметил Уэббер.

Он отметил, что Европе теперь важно полностью изменить свою политику и осознать, что страны, которые вводят санкции против России, в итоге «вводят санкции против самих себя».

Ранее немецкий экономист Айка Хамер заявил, что если из-за антироссийских мер потерпит крах экономика Германии, то «развалится и вся Европа».