Немецкий экономист Хамер: из-за санкций Европа может столкнуться с ростом цен на бензин
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«Мы можем столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить €4—5 или даже €6 за литр. Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», — сказал эксперт.
Ответственность за это граждане возложат на политиков, так как в противостоянии с Россией «нет здравого зерна» отметил он, напомнив, что об этом же говорил американский президент Дональд Трамп.
Хамер добавил, что проигравшими в этой ситуации «окажутся средний класс и наименее обеспеченное население Германии, Европы и США».
20 марта в Минфине Великобритании предупредили о последствиях антироссийских санкций для британцев.
В Минэкономики Германии признали, что страна будет подвержена косвенным последствиям санкций, введённых в отношении России.