Немецкий экономист Хамер: из-за санкций Европа может столкнуться с ростом цен на бензин

Если из-за антироссийских мер потерпит крах экономика Германии, то «развалится и вся Европа», считает немецкий экономист Айка Хамер. Такое мнение он выразил в разговоре с RT.

«Мы можем столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить €4—5 или даже €6 за литр. Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», — сказал эксперт.

Ответственность за это граждане возложат на политиков, так как в противостоянии с Россией «нет здравого зерна» отметил он, напомнив, что об этом же говорил американский президент Дональд Трамп.

Хамер добавил, что проигравшими в этой ситуации «окажутся средний класс и наименее обеспеченное население Германии, Европы и США».

20 марта в Минфине Великобритании предупредили о последствиях антироссийских санкций для британцев.

В Минэкономики Германии признали, что страна будет подвержена косвенным последствиям санкций, введённых в отношении России.