В Минфине Великобритании предупредили о последствиях антироссийских санкций для британцев

Глава Минфина Великобритании Риши Сунак в эфире Sky News рассказал о влиянии антироссийских санкций на британцев.

«Шаги и действия, предпринятые нами в отношении России, не пройдут бесследно и для нас», — приводит его слова Интерфакс.

По словам Сунака, санкции отразятся на кошельках жителей Британии.

Как ранее заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, вводимые в отношении России санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР «ничего не решат» и негативно отразятся на мировом финансовом и энергетическом рынках.

В Минэкономики Германии признали, что страна будет подвержена косвенным последствиям санкций, введённых в отношении России.