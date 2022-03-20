В Минфине Великобритании предупредили о последствиях антироссийских санкций для британцев
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«Шаги и действия, предпринятые нами в отношении России, не пройдут бесследно и для нас», — приводит его слова Интерфакс.
По словам Сунака, санкции отразятся на кошельках жителей Британии.
Как ранее заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, вводимые в отношении России санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР «ничего не решат» и негативно отразятся на мировом финансовом и энергетическом рынках.
В Минэкономики Германии признали, что страна будет подвержена косвенным последствиям санкций, введённых в отношении России.