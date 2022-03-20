В Минфине Великобритании предупредили о последствиях антироссийских санкций для британцев

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Глава Минфина Великобритании Риши Сунак в эфире Sky News рассказал о влиянии антироссийских санкций на британцев.
В Минфине Великобритании предупредили о последствиях антироссийских санкций для британцев
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kemp

«Шаги и действия, предпринятые нами в отношении России, не пройдут бесследно и для нас», — приводит его слова Интерфакс.

По словам Сунака, санкции отразятся на кошельках жителей Британии.

Как ранее заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, вводимые в отношении России санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР «ничего не решат» и негативно отразятся на мировом финансовом и энергетическом рынках.

В Минэкономики Германии признали, что страна будет подвержена косвенным последствиям санкций, введённых в отношении России.

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