Постпред России Ульянов заявил о невозможности «устранения» России из МАГАТЭ

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что «устранить» Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) невозможно.

Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона вместе с партнёрами работает над устранением России из МАГАТЭ.

«Мне трудно комментировать малограмотные заявления советника украинского министра. Для начала ей не мешало бы ознакомиться с уставом МАГАТЭ, чтобы понять: устранить Россию или какую-либо другую страну из МАГАТЭ невозможно», — цитирует Ульянова ТАСС.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заверяла, что Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения на должном уровне безопасности ядерных объектов на Украине в условиях спецоперации.