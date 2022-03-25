Захарова: Россия будет делать всё для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине

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Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения на должном уровне безопасности ядерных объектов на Украине в условиях спецоперации. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
Захарова: Россия будет делать всё для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине
  • © МИД России

«Россия будет и далее делать всё от неё зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне», — подчеркнула Захарова.

Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

4 марта Министерство обороны России заявило, что ночью киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Как отметили в МАГАТЭ, после пожара на территории АЭС  выброса радиации не зафиксировано.

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