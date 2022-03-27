Welt: антироссийские санкции и ситуация на Украине ведут к росту инфляции в Германии
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Отмечается, что в итоге идёт снижение покупательной способности населения, что неизбежно ведёт к замедлению темпов экономического роста.
По данным телеканала, экономисты бьют тревогу и значительно снижают свои прогнозы.
Уточняется, что, например, для проточных водонагревателей не хватает благородных металлов из России, а на производстве автомобилей отсутствует электропроводка с Украины.
По сравнению с декабрём Институт экономических исследований повысил прогноз по инфляции с 3,3 до 6,1%.
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