Welt: антироссийские санкции и ситуация на Украине ведут к росту инфляции в Германии

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В Welt сообщают, что проблемы с поставками, вызванные ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, способствуют росту инфляции в Германии.
Welt: антироссийские санкции и ситуация на Украине ведут к росту инфляции в Германии
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Отмечается, что в итоге идёт снижение покупательной способности населения, что неизбежно ведёт к замедлению темпов экономического роста.

По данным телеканала, экономисты бьют тревогу и значительно снижают свои прогнозы.

Уточняется, что, например, для проточных водонагревателей не хватает благородных металлов из России, а на производстве автомобилей отсутствует электропроводка с Украины.

По сравнению с декабрём Институт экономических исследований повысил прогноз по инфляции с 3,3 до 6,1%.

Подробнее по теме — в материале ИноТВ.

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