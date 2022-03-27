Чешский премьер Фиала: Чехия заморозила активы российских бизнесменов

Чехия заморозила активы подпавших под санкции российских бизнесменов, заявил чешский премьер-министр Пётр Фиала в эфире Чешского телевидения.

«В связи с военными действиями на Украине в последние недели в Чехии в качестве санкций было заморожено имущество тех российских бизнесменов, которые связаны с властями России», — приводит слова Фиалы РИА Новости.

Он отметил, что размер имущества российских бизнесменов превышает сотни миллионов крон.

Ранее стало известно, что Италия заморозила активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более €800 млн.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT назвал глупыми и дурацкими расчёты Запада повлиять на власть в России путём введения санкций в отношении российского бизнеса.